Pogacar sur les rotules en fin de Tour ? "Sur les grosses étapes, Jumbo ne l’a jamais laissé récupérer" explique Cyril Saugrain

L’étape reine du Tour de France 2023, c’était ce mercredi entre Saint-Gervais et Courchevel. Un tracé montagneux qui a vu l’Autrichien Felix Gall triompher d’une échappée royale. Plus loin, Pogacar a totalement explosé. Cyril Saugrain est revenu sur les événements de cette course.

Simon Yates, David Gaudu, Pello Bilbao ou encore Giulio Ciccone les prétendants pour la victoire étaient nombreux dans l’échappée du jour. Mais, c’est finalement Felix Gall qui s’est montré le plus fort dans le col de la Loze. "Dans le futur on peut se projeter avec ce coureur, abonde Cyril Saugrain. On l’a découvert sur les courses à étapes au Tour de Suisse. Il est pétri de talent et a aussi une capacité de récupération. On pourrait imaginer le voir prendre un départ d’un Grand Tour pour voir ce qu’il peut faire sur un classement général en tant que leader. Aujourd’hui il était en tout cas le plus fort sur l’étape reine."

Le plus fort, Pogacar l’a longtemps été ces dernières années. Mais cette époque semble quelque peu révolue. Le Slovène a en tout cas perdu pied comme il ne l’avait jamais fait sur le Tour. "Le plan de Jumbo était d’user Pogacar et il s’est peut-être même fatigué lui-même en multipliant les efforts en début de Tour. Mais, sur les grosses étapes, Jumbo ne l’a jamais laissé récupéré. La sanction est tombée aujourd’hui, illustre le Français. C’est le coup de moins bien. On saura ce soir ou plus tard si c’est plus grave mais j’ai la sensation que c’était juste une journée difficile."

Retour de la plaine demain. Mais qui va rouler avec un Philipsen souverain sur les emballages finaux ? "Hormis Alpecin et peut-être Jayco je ne vois pas grand monde rouler demain. Mais, je pense que le seul endroit où Philipsen ne veut pas se louper c’est aux Champs donc on pourrait laisser aller demain."