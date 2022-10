Pogacar retourne sur le Tour pour le gagner selon son manager : "Il peut y avoir une belle bataille avec Remco"

Le parcours du prochain Tour de France a été dévoilé ce jeudi. Un programme avec un seul chrono et beaucoup de montagne. Au micro de Rodrigo Beenkens, Mauro Gianetti, le manager de l’équipe UAE de Tadej Pogacar est revenu sur ce qui a été annoncé.

Sur le parcours, le manager italien était très heureux : "C’est un très joli Tour de France. Il y a beaucoup d’étapes qui ne sont pas vraiment des étapes de montagne mais qui comportent tout de même des dénivelés supérieurs à 3000 mètres. Il n’y a pas vraiment d’étape avec trois, quatre cols hors catégorie ou de première catégorie mais cela s’enchaîne tout de même. Il n’y a qu’un contre-la-montre de 22 kilomètres donc cela va garder le classement général entre les meilleurs assez serré jusqu’à la fin et des opportunités pour plusieurs coureurs de se mettre dans la bataille."

Vainqueur en 2020 et 2021, deuxième cette année, le Slovène reviendra clairement pour essayer de "le regagner". Ce sera peut-être face à Remco Evenepoel même si le parcours proposé n’est pas forcément celui qui lui convient le mieux. "Patrick Lefevere a assez d’expérience pour juger ce qu’il va faire mais Remco est un coureur extraordinaire. On sait qu’il peut faire la différence dans les chronos mais il est aussi costaud dans les autres parcours. S’il décide de faire le Tour, il y aura de la bataille de toute façon. Sur le Giro, c’est vrai que le parcours est fait sur mesure pour lui, c’est un choix intéressant qu’ils doivent faire.", a expliqué Gianetti.

Concernant le Tour des Flandres, le numéro 1 mondial pourrait bien y participer à nouveau selon son manager : "Le programme sera fait en décembre mais on voit qu’il a les yeux qui brillent quand on lui parle du Tour des Flandres et il a une revanche à prendre donc je crois qu’il fera tout pour y être encore une fois."