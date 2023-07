Pogacar répond à Vingegaard : "Nous verrons bien à qui les Alpes conviennent le mieux"

Pogacar pense avoir la préparation nécessaire pour monter en puissance au fur et à mesure de la course. "La dernière semaine devrait même être meilleure pour moi que la première. Il me manquait peut-être du rythme de course en arrivant au Tour mais la base était suffisante. J'espère vraiment être bien en troisième semaine."

À l'arrivée de la neuvième étape, Jonas Vingegaard a déclaré que les étapes alpestres qui arrivent sont celles qui lui conviennent le mieux. Pogacar a réagi en expliquant qu'il ne craint pas ces étapes-là. "J'aime les étapes alpestres et je les ai reconnues. J'en ai également déjà faites en course. Je m'améliore d'année en année sur les longs cols et sous la chaleur. Nous verrons bien à qui cela conviendra le mieux."