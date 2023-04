Pogacar relativise après sa chute et donne rendez-vous à Evenepoel "une prochaine fois"

"'Shit happens'", a écrit Pogacar. "J'ai de la chance que ce ne soit qu'une fracture du poignet, compte tenu de la chute. Je souhaite vraiment un bon rétablissement à Mikkel Honoré, qui a chuté plus lourdement que moi", a expliqué le dernier vainqueur, notamment, du Tour des Flandres, de l'Amstel Gold Race et de la Flèche wallonne.

Pogacar a chuté après seulement 85 kilomètres de course, emporté par Honoré qui a subi une double crevaison juste devant lui dans un faux-plat descendant. Transporté à l'hôpital de Genk, le Slovène, qui a subi une fracture au poignet, a été opéré au scaphoïde en début de soirée.

"Il est difficile de décrire à quel point je suis heureux de recevoir un tel soutien et une telle aide de la part de tous les fans, de ma famille, de mes amis, de l'équipe UAE Team Emirates et surtout du personnel de l'hôpital. Je suis vraiment surpris et tellement reconnaissant pour ça. J'espère vous revoir très bientôt."

Pogacar a également félicité Remco Evenepoel pour sa victoire. "Notre combat attendra une prochaine fois", a-t-il conclu avec un clin d'œil, alors que les deux phénomènes du cyclisme mondial se sont rarement affrontés en course et que Liège-Bastogne-Liège constituait la première épreuve de 2023 sur laquelle ils étaient tous les deux alignés.

Son équipe n'a pas donné de précisions quant à la durée de sa convalescence. Après un printemps riche de 12 victoires, Pogacar devait de toute manière faire une pause jusqu'au Tour de Slovénie (14-18 juin), avant le Tour de France qui commence le 1er juillet.