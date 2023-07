Pogacar plus détendu et jouette que jamais : "On a vraiment un coureur qui a une grosse prise de recul" explique Cyril Saugrain

Notre consultant Cyril Saugrain est revenu sur les faits marquants de la 3e étape du Tour de France, qui s’est disputée entre Amorebieta-Etxano et Bayonne. Notamment sur le sprint final, qui a amené les juges à de longues minutes d’analyse avant de valider les résultats. L’attitude de Jasper Philipsen, qui a franchi la ligne en 1e position, était spécialement décortiquée.

Wout van Aert a notamment été contraint d’arrêter son sprint car l’espace devant lui se rétrécissait. "Il n’y a pas de faute" explique notre consultant interrogé par Rodrigo Beenkens. "Le petit accroc, c’est la manière dont sont placées les barrières sur la ligne d’arrivée, qui est courbée. Ça a laissé l’impression à Wout van Aert que la porte était ouverte alors que les barrières sont décalées et que donc cela se ferme. Philipsen n’a pas l’intention de faire une faute, juste d’aller chercher la trajectoire la plus courte."

La polémique éteinte, Cyril Saugrain met en avant l’extrême qualité du train d’Alpecin. Jasper Philipsen a été déposé comme une fleur à 200 mètres du but par Jonas Rickaert et Mathieu van der Poel. "Alpecin est venu sur le tard. Une fois qu’ils ont pris les commandes au kilomètre, cela va très vite" analyse le Français. "Plus personne n’est en mesure de remonter. Une fois que Jonas Rickaert fait son gros effort, Mathieu van der Poel peut lancer. Et là cela fait vraiment la différence, on passe encore un cap à ce moment-là. Le Lead-out a été parfait."

Le troisième fait du jour concerne Tadej Pogacar. Le Slovène semble extrêmement détendu. Il joue avec les caméras, ne s’inquiète pas lorsqu’il change de vélo et profite de sa remontée vers le peloton pour s’arrêter à des nombreuses voitures pour discuter.

A l’arrivée, il est venu près de Jasper Philipsen pour analyser avec lui les images du sprint. Bref, le double vainqueur du Tour ne semble pas atteint par la pression inhérente à la plus grande course du monde. "Il vient se soucier de ce qui arrive à son pote. Il le félicite et prend le temps de regarder la caméra, … On a vraiment un coureur qui a une grosse prise de recul, très décontracté sur ce Tour de France" termine Cyril Saugrain. "Il sait que les échéances vont arriver mais il demeure serein. Je pense qu’il est plutôt content de son week-end en fait."