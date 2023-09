Pogacar, Philipsen, Roglic, Evenepoel, Kooij... Qui sera le "roi des victoires" en 2023 ?

Derrière le trio Tadej Pogacar - Primoz Roglic - Jasper Philipsen, deux coureurs ont encore une infime chance de venir le "roi des victoires" en 2023 : Remco Evenepoel, 13 victoires, et Olav Kooij, 11 victoires.

Pour l'instant, deux épreuves figurent encore au menu du grimpeur belge cette année, le Tour de Lombardie et le Chrono des Nations. S'il a bien digéré la Vuelta et qu'il ajoute l'une ou l'autre course à son programme, Remco Evenepoel peut égaler ou dépasser les 16 succès de Tadej Pogacar. Pas impossible, mais pas évident non plus !

Quand au sprinteur-puncheur néerlandais Olav Kooij, 21 ans et 11 victoires cette année, il pourrait encore scorer sur le Münsterland Giro, l'Elfsteden Race, et le Gree-Tour of Guangxi, en Chine, la dernière course WorldTour de la saison. Six étapes figurent au programme, et plusieurs d'entre elles devraient convenir au 3e du dernier Euro.

Pour l'instant, Tadej Pogacar a l'avantage, mais le Slovène n'a plus gagné depuis la 20e étape du Tour de France le 22 juillet dernier. Se fera-t-il coiffer sur le fil par son ami Jasper Philipsen ? Leur duel à distance, arbitré par trois autres coureurs, est lancé...