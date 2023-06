Pogacar ou Vingegaard : Cyril Saugrain passe les deux favoris au peigne fin, "léger avantage à Pogacar"

On connaît dans les grandes lignes les noms des coureurs qui accompagneront Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pendant ces trois semaines. Chez Jumbo-Visma, pas de Primoz Roglic ni de Steven Kruijswijk mais bien Sepp Kuss et Wilco Kelderman pour épauler Vingegaard en montagne. UAE a de son côté mis un lieutenant de luxe à disposition de Pogi en la personne d’Adam Yates.

"On a la sensation que Pogacar sera un peu plus encadré sur les grosses étapes de montagne", estime Cyril Saugrain. "On a des profils beaucoup plus grimpeur côté Pogacar même si avec Kuss, Kelderman et un Wout van Aert capable de faire de gros efforts, c’est quand même très riche en face. Mais quand on additionne les qualités d’un Yates, d’un Marc Soler et d’un Rafal Majka, on se dit qu’il y a probablement un peu plus de solidité côté UAE. La venue de Yates va changer la donne. Il était le principal adversaire de Vingegaard sur le Dauphiné et le dernier à la tenir ses roues, c’est un indice important. N’oublions toutefois pas que le Tour dure trois semaines et qu’il faudra ménager les équipiers aux bons moments pour pouvoir disposer d’eux dans les moments les plus importants."

L’équipe Jumbo-Visma : Vingegaard, Kelderman, van Aert, Benoot, Laporte, Van Hooydonck, Kuss et Van Baarle

L’équipe UAE : Pogacar, Adam Yates, Grossschartner, Bjerg, Laengen, Soler, Majka et Trentin