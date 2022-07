"Pogacar n'a pas abdiqué, Vingegaard doit être vigilant", pense Cyrlil Saugrain

Tadej Pogacar n'a finalement grappillé que quatre secondes à Jonas Vingegaard mercredi sur la 17e étape du Tour de France 2022. Le Slovène - qui a mis son équipe à contribution - devra donc remettre ça jeudi entre Lourdes et Hautacam s'il veut gagner du terrain sur Vingegaard lors de la dernière étape de montagne.

Pour notre consultant Cyril Saugrain tour reste possible. "Le Tour n'est pas terminé", affirme-t-il lors de notre habituel débrief d'après-course.

"Pogacar n'a pas abdiqué. Il a une équipe qui est amoindrie mais qui répond présente à l'endroit où on peut faire la grosse bagarre. Vingegaard est bien armé mais il doit être vigilant car Pogacar est solide et il a peut-être encore un secret dans sa botte."

L'autre moment fort du jour, c'est l'arrivée de Fabio Jakobsen au bout de l'effort pour rester dans les délais, ce qu'il parviendra à faire pour 15 secondes.

"Ça restera une des images de ce Tour de France. Jakobsen s'est battu. Il s'est mis plus 'minable' que lorsqu'il gagne une étape au sprint pour recommencer demain. Pour recommencer la même souffrance car ce sera tout aussi dur. C'est aussi ça le cyclisme, se battre pour se donner la chance de peut-être arracher une victoire plus tard, à Cahors ou sur les Champs Elysées."

Rodrigo Beenkens déplore d'ailleurs que le Prix de la Combativité, décerné à Brandon McNulty, soit attribué trop tôt dans l'étape. "On a un règlement idiot qui pour des raisons protocolaires fait que ce prix doive être attribué avant l'arrivée du 1er... et donc déjà bien avant celle du dernier. Pourquoi ne remet-on pas ça le lendemain matin? Car ce soir, il n'y a pas photo, le plus combatif était Jakobsen."