Pogacar a "joué la sécurité" après "une journée difficile", Vingegaard "prêt pour la bataille" dans le Grand Colombier

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ne se sont pas lâchés d'une pédale lors de la 12e étape du Tour de France jeudi de Roanne à Belleville-en-Beaujolais, si bien que l'écart qui sépare les deux coureurs est resté de 17 secondes. Une poignée avant d'aborder l'arrivée au Grand Colombier (hors-catégorie) vendredi.

"Il y a eu de belles courses jusqu'ici, à part deux étapes qui ont été très calmes. En tout cas, je suis satisfait de cette journée. Je ne suis pas surpris que cela ait été difficile aujourd'hui, on savait que ça se passerait comme ça, comme il y a deux jours. Mais j'ai joué la sécurité, on a surveillé qu'il n'y avait personne de dangereux dans l'échappée", a commenté le Slovène au micro des organisateurs, prêt à fondre sur le Danois pour lui ravir le maillot jaune dès que possible. "Le Grand Colombier c'est une montée difficile, mais j'espère que j'aurai de bonnes jambes. Le maillot jaune, c'est l'objectif tous les jours et à chaque minute. Mais déjà si j'arrive à récupérer quelques secondes, je serais heureux".

"J'ai déjà grimpé le Grand Colombier, je le connais un peu. Je suis prêt pour la bataille de demain", a de son côté assuré Vingegaard, qui avoue que la fatigue pourra jouer un rôle lors de la 3e semaine de course. "Tous les jours, c'est à fond tout le temps et aujourd'hui n'était pas une exception. Le rythme a été fou à nouveau, mais pour les spectateurs je pense que ça doit être un super Tour à regarder jusqu'ici. C'était une étape difficile en fin de compte et la fatigue grandit. Elle se fait sentir de plus en plus et on verra les conséquences que cela pourra avoir lors de la 3e semaine de course."