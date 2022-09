Poetikbazar: gagnez deux places pour la soirée d'ouverture

La soirée d’ouverture de Poetik Bazar promet d’être mémorable, avec l’acteur, rappeur et écrivain Rashif El Kaoui qui dirigera la soirée.

Le Belge Antoine Wauters vous transportera au fil de son livre Mahmoud ou la montée des eaux, récompensé à plusieurs reprises depuis sa sortie (Prix Wepler, Prix Marguerite Duras et Prix du Livre Inter) tandis que l’Anversois Andy Fierens fera honneur à sa réputation bruyante avec De trompetten van Toetanchamon. Le célèbre poète russe Kirill Medvedev déclamera des vers insoumis et la Néerlandaise Simone Atangana Bekono lira pour la première fois des extraits de son nouveau recueil Zo hoog de zon stond. Enfin, trois poètes d’envergure internationale monteront pour la première fois sur une scène belge : Josef Straka (Tchéquie), Constantinos Papageorgiou (Chypre) et Maria Brás Ferreira (Portugal).

S' ajouteront à ce programme une projection exclusive de deux poèmes filmés de Nils Chr. Moe-Repstadt (Danemark), avec la voix de Peter Verhelst et la musique de Fulco Ottervanger.

Le 23 septembre à 20 heures, à la Maison Poème de Saint-Gilles.