“Poésie Masculine”, l’expérience immersive pour vivre la réalité du harcèlement de rue de retour à Bruxelles en format grand public

Elle s’était installée à Tour et Taxis en début d’année pour une phase de test. Cette fois, l’expérience immersive "Poésie Masculine" a pris ses quartiers dans la maison communale de Saint-Gilles jusqu’au 14 novembre, et est accessible à tous.

Cinq minutes intenses, dans la peau d’une femme harcelée : c’est l’expérience vécue au sein de "Poésie Masculine". "Approche-toi, salope, je sens qu’elle est en train de mouiller…" Dans un tunnel obscur, des propos réellement entendus dans la rue sont proférés à destination des visiteurs, appuyés par des visuels parfois troublants. L’objectif : faire vivre, principalement aux hommes, la réalité subie par les femmes dans l’espace public.

À la sortie, les témoignages des jeunes hommes présents lors de notre visite sont sans équivoque. "Je me suis senti gêné et un peu en colère", nous confie l’un d’entre eux. "Si j’étais une femme et qu’on me faisait subir cela, je n’oserais même plus sortir de chez moi", abonde un deuxième.