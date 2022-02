Poésie, expérimentation et introspection : les maîtres-mots de Quinn Christopherson

Salut Quinn ! Ton premier EP I Am Bubblegum est sorti il y a quelques mois. Comment as-tu vécu cette expérience ?

Je suis très heureux d’avoir pu dévoiler cet EP. Jusqu’ici, je n'avais sorti que deux chansons, de manière indépendante. Ce projet me tient très à cœur, et je voulais vraiment en être fier. J’ai attendu, et puis je suis allé à Londres enregistrer l’EP avec le producteur Bullion. C'était assez magique : l'expérience d'aller sur place, de passer des journées entières au studio, etc. La chanson “Bubblegum”, je suis vraiment content d'avoir attendu si longtemps pour l'enregistrer. Lorsque je l'ai écrite, elle n’était pas aussi joyeuse qu’aujourd’hui. Il a fallu que j’attende, que le la chante beaucoup pour la comprendre. Je me souviens avoir chanté le refrain "I don't know who I am" des milliers de fois avant de me sentir bien, avant de sentir qu'il fallait célébrer ce questionnement. Quand je l'ai écrite et chantée pour la première fois, je me sentais mal, honteux. Avec le temps, je me suis rendu compte que c’était idiot: on n'a jamais vraiment besoin de savoir qui on est parce qu'on sait qu'on va continuer à grandir, à évoluer et à apprendre de nouvelles choses. Ça m’a fait beaucoup de bien d’enfin trouver la joie dans tout ça.