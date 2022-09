"Poème sur la 7ème" de Johnny Hallyday, une des premières chansons qui parle d'écologie...

On n’est pas loin de la marche funèbre. Et pour cause : c’est dans l’ambiance du texte… Le texte de " Poème sur la 7ème " est signé par le journaliste et romancier Philippe Labro qui, en 1970, place Johnny à l’avant-garde pop – avant le rap, avant le slam, avant Fauve… Certains diront à l’avant-plan du rire involontaire, puisque l’interprétation, c’est quelque chose – et même s’il est débile de continuer de rire de quelqu’un dont le simple fait d’attirer autant de rire finit par provoquer de l’affection…

Que nous dit ce fameux poème ? Il nous dit l’effroi d’un jeune homme qui s’étonne du paysage :

" Qui a couru sur cette plage ? Elle a dû être belle. Est-ce que son sable était blanc ? Est-ce qu’il y avait des fleurs jaunes. Dans le creux de chaque dune ? J’aurais bien aimé toucher du sable. Une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière ? Vous prétendez qu’elle était fraîche. Et descendait de la montagne ? J’aurais bien aimé plonger mon corps. Une seule fois dans la rivière. "

Avec ce texte, Johnny accepte de prendre un gros risque, qu’il continue de payer aujourd’hui. Mine de rien, il invente la chanson française de science-fiction… La scène montre un jeune homme qui, entre colère et stupéfaction, pose des questions : qui a couru ? qui a nagé ? et qui décrit un monde qui n’existe plus… Plus loin : " Qui a marché dans ce chemin ? Vous dites qu’il menait à une maison. Et qu’il y avait des enfants qui jouaient autour. " Visiblement, le jeune garçon découvre le décor et ne peut pas croire qu’il a pu être dessiné autrement… Pour s’en assurer, il dit : " Dites, ne me racontez pas d’histoires. Montrez-moi des photos pour voir. Si tout cela a existé. Vous m’affirmez qu’il y avait du sable. Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau. Et des pierres, et des arbres, et des oiseaux ? Vous êtes sûrs que la photo n’est pas truquée ? Vous pouvez m’assurer que cela a vraiment existé ? "

Ce qui est intéressant dans ce texte c’est la question " Qui ? " Plus il demande " qui a fait quoi ?", plus on comprend " qui a fait ça ? "

Le texte décrit un passé récent – et c’est la destruction d’Hiroshima par la bombe atomique lancée par un bombardier qui a été chantée par Orchestral Manœuvres In The Dark en 1980 :