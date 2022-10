Podcasts enfants : Les Saisons d’Octave et Mélo, une nouvelle série à écouter pendant les vacances de Toussaint

Le vent souffle, les feuilles des arbres se parent de leurs couleurs chaudes et automnales, les vacances de Toussaint sont à nos portes. Et quoi de mieux que de les passer en compagnie d’Octave et Mélo, deux copains qui feront voyager toute la famille au gré des saisons. La deuxième série des "Aventures d’Octave et Mélo", un podcast Radio France à découvrir et écouter sans plus attendre.

Octave et Mélo deux copains, voisins et musiciens partent à l’aventure ! De la ferme jusqu’à leur bain, du sommet de la montagne jusqu’au jardin. Ils en font des découvertes ! Et la musique est toujours là pour les accompagner ! Dans cette seconde série, c’est au fil des saisons que vous suivrez les aventures de nos deux compagnons. Accompagnez-les à la cueillette des champignons en automne (c’est de saison), amusez-vous dans la neige, tout en restant bien au chaud, puis partez en balade à vélo à la découverte de la nature qui renaît au printemps et enfin, profitez des douces joies des vacances d’été avec Octave et Mélo.

Un podcast jeunesse, accessible à partir de 3 ans, écrit et raconté par Adèle Molle, réalisé par Arnaud Chappatte et produit par France Musique.