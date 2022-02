Podcast : vivez le concert d’ouverture des Flagey Piano Days avec le Brussels Philharmonic et Nelson Goerner

Du 17 au 20 février, le piano est à l’honneur à Flagey avec l’édition 2022 des Flagey Piano Days, qui retrouvent leur public. Et pour ouvrir le festival, le Brussel Philharmonic, placé sous la direction d’Ilan Volkov, et Nelson Goerner vous proposent un programme Martucci et Brahms. Un concert à écouter en compagnie de Camille De Rijck ci-dessous.