Podcast, Space... Twitter et YouTube surfent sur la vogue de l'audio

Il y a du nouveau sur les réseaux sociaux. Twitter et YouTube semblent mettre le cap sur les podcasts en développant des onglets dédiés. L’audio reste un format en vogue en ligne, attirant des auditeurs fidèles. Un marché de plus pour les plateformes.

Twitter planche sur un onglet Audio rassemblant aussi bien les salons "Spaces" que les podcasts, enregistrés et en direct. D’après l’ingénieur Alessandro Paluzzi, le nouveau paramètre est toujours en développement. Ce dernier a partagé une capture de la page d’accueil de l’onglet sur son compte Twitter. On peut voir que l’onglet réunira aussi bien des podcasts à écouter, tout en consultant Twitter, mais aussi "Stations" qui proposera une sélection de contenus audio en musique, séries ou bien en sport ainsi que les "Spaces", les salons audio en direct, enregistrés et à venir.