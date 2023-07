[Podcast] : Si pas maintenant quand ? – Hésiode chante l’histoire, décadente, de l’humanité

Parce que la terre brûle et qu’il y a urgence à régénérer notre relation avec le monde, Musiq3 et Pascale Seys présentent la série podcasts "Si pas maintenant, quand ?", 22 lectures pour habiter la Terre et renouer avec l’ensemble du vivant.

Il est minuit moins 90 secondes En 1947, un groupe d’experts impliqués dans la production de la première bombe atomique créent The Doosmday clock, l’horloge de l’apocalypse, une horloge conceptuelle destinée non pas à mesurer le temps mais à mesurer la fin des temps. Un temps qui s’arrête à minuit. Chaque année, au mois de janvier, l’heure de cette horloge est ajustée en fonction des évènements qui bousculent l’Histoire. Au moment de sa création, après la Seconde Guerre mondiale, l’horloge indiquait minuit moins 7 minutes. En revanche, en 1991, la fin de la Guerre froide avait fait reculer le compte à rebours jusqu’à 17 minutes avant minuit. En pleine crise des subprimes en 2008, souvenez-vous, la reine de la pop, Madonna chantait sur fond de dies Irae grégorien qu’il restait à l’humanité 4 minutes avant l’effondrement. Depuis le 23 janvier 2023, en raison de l’inaction des dirigeants mondiaux face aux menaces d’une guerre nucléaire et du réchauffement climatique, la Doomsday Clock n’a jamais été aussi proche de minuit depuis sa création. La trotteuse s’est arrêtée à 90 secondes, soit l’heure la plus proche du danger jamais calculée Il est donc 23h58 minutes 30 secondes. Avant minuit. Avant la fin du monde. Et si nous inversions le cours du temps ? Et si nous prenions le temps. De quoi ? De lire simplement. Pour nous relier à l’ensemble du vivant. Si pas maintenant, quand ?