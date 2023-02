Podcast "Rues privées, défense d’entrer" : le square du Bois, le célèbre clos des milliardaires à Bruxelles

Une grille de couleur noire, des pointes dorées, un digicode, des caméras… Pour accompagner ces éléments censés barrer la route aux intrus, un panneau annonce également la couleur : "Square du Bois, propriété privée, sous surveillance vidéo". Nous sommes devant le square du Bois, au bout de l’avenue Louise, entre l’avenue Legrand à Ixelles et le Bois de la Cambre, face au célèbre clos des Milliardaires.

C’est la première étape du podcast RTBF en immersion intitulé Rues privées, défense d’entrer, réalisé par Karim Fadoul avec Amaury Boucher à la création sonore. Une série de reportages dans quatre espaces privés en région bruxelloise dont le plus emblématique, le square du Bois, le plus connu mais aussi le plus fantasmé.