Podcast "Rues privées, défense d’entrer" : la drève des Saules à Neder-over-Heembeek

En région bruxelloise, on compte une cinquantaine de rues et clos privés. Les plus connus, le square du Bois et le square du Val de la Cambre sont situés dans les quartiers chics de la capitale. Mais dans ce troisième numéro de notre podcast en immersion Rues privées, défense d’entrer, direction Neder-over-Heembeek, non loin du plateau du Heysel, où personne n’imagine l’existence d’une artère isolée et privatisée.