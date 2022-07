Podcast pour les petits : Les vacances à la mer d’Octave et Mélo

Les aventures d’Octave et Mélo, c’est votre nouveau podcast jeunesse, adressé aux enfants à partir de 3 ans, écrit et raconté par Adèle Molle et réalisé par Arnaud Chappatte. Une production signée France Musique.

C’est l’été et vous partez bientôt en voyage avec vos petits bouts ? Dans votre valise, en plus de la crème solaire, des chapeaux et des seaux et pelles de plages, partez avec Les aventures d’Octave et Mélo le nouveau podcast jeunesse musical pour les tout-petits, produit par France Musique.

Dans cet épisode, Octave et Mélo sont en vacances à la mer. Aujourd’hui, ils passent la journée sur un bateau. Octave a apporté sa guitare, ça peut toujours servir. Il fait très chaud, les deux amis profitent d’une pause pour faire un plouf. Mais attention au requin qui les guette ! On va avoir besoin de toi pour le chasser.