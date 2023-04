Podcast "On connaît nos Classiques" : Tadej Pogacar peut-il être battu sur l'Amstel Gold Race ?

La Flèche brabançonne a offert une petite parenthèse au peloton : sans Mathieu van der Poel, sans Wout van Aert, sans Tadej Pogacar, il n’y avait aucun des membres du "trio magique" au départ ! De quoi ouvrir la course à d’autres coureurs et d’autres équipes, comme AG2R Citroën par exemple. Mais Pogacar l’a dit : il a encore faim de victoires, et son équipe aussi. Pas de chance pour les adversaires : contrairement au Néerlandais et au Belge, le "glouton slovène" accroche à nouveau un dossard ce dimanche, sur l’Amstel Gold Race. Nos spécialistes cyclisme se sont exprimés à ce sujet dans le 7e épisode du podcast "On connaît nos Classiques" et ils sont unanimes : Pogi est le favori numéro 1 de la classique néerlandaise.

"On a dit que Paris-Roubaix pouvait lui convenir un jour, donc évidemment que l’Amstel peut aussi lui convenir avec cette accumulation d’une trentaine de côtes, parfois très raides", sourit Samuël Grulois. Mais pour la première fois dans les courses des dernières semaines, le Slovène va se retrouver un peu… seul, sur la ligne de départ, orphelin en quelque sorte de ses deux compères Mathieu VDP et WVA. De quoi, peut-être, changer un peu la donne aux yeux de notre commentateur radio : "C’est intéressant parce que si on a eu du grand spectacle jusqu’ici, c’est aussi parce que les deux autres phénomènes étaient là et qu’ils avaient donc tous les trois la volonté de rapidement ouvrir la course et d’éliminer les équipiers des uns et des autres. Cette fois, tout seul, Pogacar ne pourra pas tout faire exploser à 80 km de l’arrivée parce qu’il n’aura sans doute pas le même soutien. Stratégiquement ce sera intéressant de voir son attitude."