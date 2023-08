Dans la version Vuelta du podcast "On connaît nos Classiques", les journalistes de la RTBF Samuël Grulois et Hervé Gilbert ont préfacé cette édition très attendue en compagnie de Philippe Gilbert, qui a participé à 9 reprises au Tour d'Espagne et remporté 7 étapes sur cette épreuve au cours de sa carrière.

L'une des grandes interrogations de cette Vuelta sera de voir qui de Primoz Roglic, triple vainqueur de l'épreuve, ou de Jonas Vingegaard, lauréat des deux derniers Tours de France, sera le leader de la formation Jumbo-Visma.

"On a déjà vu ces deux coureurs évoluer ensemble à plusieurs reprises, et ça se passe bien entre eux, leur rivalité est saine, développe Philippe Gilbert. Ces deux coureurs veulent gagner. Roglic est dans une année particulière, il a peu couru, mais il a tout gagné (Tirreno-Adriatico, le Tour de Catalogne, le Tour d'Italie, le Tour de Burgos et de nombreuses étapes au passage, ndlr) ! On peut imaginer qu'il continue sur sa lancée. Vingegaard, il faudra voir s'il a bien géré "l'après" Tour de France. J'ai lu qu'il n'a pas fait de stage en altitude, ou alors uniquement sur simulateur. J'ai un peu plus de réserves sur Vingegaard, alors que Roglic vient de remporter le Tour de Burgos assez facilement. Il est prêt et on sait que la Vuelta lui réussit, il l'a gagnée trois fois."

"Pour moi, il y a un petit point d'interrogation autour de la tête de Jonas Vingegaard, enchaîne Samuël Grulois. Dans quel état d'esprit arrive-t-il ? Pour aider l'équipe, oui, mais a-t-il des ambitions de victoire finale sur cette Vuelta ? Je ne suis pas une petite souris au milieu des abeilles Jumbo-Visma, ils ont peut-être clairement désigné Roglic comme leader N.1 et Vingegaard comme équipier de luxe."

En 2022, Primoz Roglic avait été contraint à l'abandon sur chute alors qu'il tentait de reprendre du temps à Remco Evenepoel, solide maillot rouge depuis la 6e étape. Mais pour Philippe Gilbert, le contexte sera bien différent cette année.

"Il faut rappeler que Roglic était quand même arrivé assez handicapé, précise notre consultant. Il avait dû quitter le Tour de France avec une fracture d'une vertèbre si je ne me trompe pas, une fracture quand même assez grave. Il avait quand même pu s'entraîner en vue de la Vuelta, mais il était arrivé entamé, pas prêt, pas en grande forme, et Remco en avait profité pour creuser l'écart dans les dix premiers jours. Il avait aussi un parcours et un climat qui lui convenaient. Ici, on part de Barcelone, il va faire très chaud. Ce n'est pas à l'avantage de Remco, on sait qu'il aime moins les grosses chaleurs comme ça. Je pense que le Roglic de l'année passée n'est pas le même que celui de cette année. Il a fait une préparation vraiment spécifique pour la Vuelta, il sera prêt dès le premier jour. Il l'a déjà prouvé à Burgos. Il ne perdra pas de temps !"