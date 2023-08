Dans la version Vuelta du podcast "On connaît nos Classiques", les journalistes de la RTBF Samuël Grulois et Hervé Gilbert ont préfacé cette édition très attendue en compagnie de Philippe Gilbert, qui a participé à 9 reprises au Tour d’Espagne et remporté 7 étapes sur cette épreuve au cours de sa carrière.

Remco Evenepoel, tenant du titre, prendra le départ à Barcelone samedi avec l’espoir de récidiver. Mais il se heurtera au bloc Jumbo-Visma emmené par Primoz Roglic, trois fois vainqueur de la Vuelta et lauréat du dernier Giro, et Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France. Comment réussir à déjouer les plans de la dream team néerlandaise ?

"D’habitude, sur les courses à étapes, il roule lui-même en tête et lâche ses adversaires grâce à son tempo, pas par ses attaques, comme ses attaques tranchantes sur Liège-Bastogne-Liège, par exemple, affirme Philippe Gilbert. Cette tactique ne va pas marcher cette fois-ci, il va devoir se réinventer. S’il commence à rouler comme il a l’habitude de le faire, il va se retrouver avec au minimum Primoz Roglic et Jonas Vingegaard dans la roue, et peut-être Juan Ayuso, Joao Almeida, Alexandr Vlasov ou d’excellents suiveurs comme Geraint Thomas."

Pour faire vaciller le bloc Jumbo-Visma, il faudra sans doute trouver des alliés…

"Remco va devoir se réinventer dans sa façon de courir et se mettre un peu plus en arrière-plan, essayer de suivre, essayer de se faire oublier… et attaquer au bon moment car il reste explosif et capable de faire la différence dans le final, reprend son ancien coéquipier chez Deceuninck - Quick Step en 2019. Il doit en prendre conscience et adapter sa façon de courir s’il veut remporter cette Vuelta. Il y a peu de contre-la-montre, il devrait perdre du temps lors du contre-la-montre par équipes, et il ne reprendra pas beaucoup de temps sur les 25 kilomètres du chrono individuel. Il faudra donc courir "juste" sur les étapes de montagne. Il va falloir que Remco se concentre sur sa tactique et attaque intelligemment : peut-être qu’il pourra utiliser la rivalité sportive qui existe entre Vingegaard et Roglic pour essayer de les laisser se piéger l’un l’autre. On peut peut-être imaginer aussi des alliances de circonstance avec d’autres coureurs qui ont de l’ambition en général. Attaquer à deux ou trois, ça permet d’avoir moins d’équipes qui roulent derrière, et ça peut peut-être obliger les Jumbo-Visma à rouler. Je pense qu’il y a des tas de tactiques à mettre en place. Je ne vois en tout cas pas Remco capable de prendre, sur une étape, une minute à ses adversaires. Ce sera à coups de secondes, par-ci par-là."