Dans la version Vuelta du podcast "On connaît nos Classiques", les journalistes de la RTBF Samuël Grulois et Hervé Gilbert ont préfacé cette édition très attendue en compagnie de Philippe Gilbert, qui a participé à 9 reprises au Tour d’Espagne et remporté 7 étapes sur cette épreuve au cours de sa carrière.

Cette Vuelta 2023 va donc débuter dans les rues de Barcelone avec, au programme, un contre-la-montre par équipes de 14,8 kilomètres. Un effort court (un gros quart d’heure), mais intense et très technique.

"Il y a beaucoup de virages, c’est quand même un contre-la-montre par équipes en ville, détaille Philippe Gilbert. Sur la fin, il y a six virages à la suite, ça veut dire qu’il n’y aura pas trop de rotations. Ce sera souvent le même coureur qui va devoir prendre de longs relais : entre ces virages, il y a maximum 300 ou 400 mètres, cela va donc être difficile de changer les relais ! On peut donc imaginer que le meilleur coureur de l’équipe prenne la tête avant une portion technique et la garde durant un kilomètre, un kilomètre et demi, voire deux kilomètres parfois. Et donc, ça veut dire qu’il y aura moins d’écarts. Parce que quand on a de grandes lignes droites où on commence à vraiment tourner et à mettre la force collective en marche, là, on peut vraiment aller beaucoup plus vite qu’une autre équipe. Mais ici, au vu du nombre de virages, il n’y aura pas trop d’écarts. Et je pense que, clairement, la Jumbo-Visma est favorite. Mais à lui tout seul, Remco vaut au moins deux voire trois coureurs en contre-la-montre. Je ne serais donc pas surpris de voir la Soudal Quick-Step arriver deuxième. On peut imaginer 10-15 secondes d’écart entre les deux équipes, et derrière, ce sera ce sera très serré avec Bora, Ineos, UAE… Il n’y aura pas de grosses différences."

Mais sur cet exercice très particulier qui n’est pratiqué qu’une ou deux fois par an par la majorité des équipes, il y a quelques bons réflexes à adopter… Et ce n’est pas donné à tout le monde.

"Le danger quand on est très fort sur un contre-la-montre technique comme ça, c’est que si on tourne trop vite et qu’on relance trop vite, on peut mettre ses coéquipiers en difficulté, reprend Philippe Gilbert. Etant donné que le temps est pris sur le cinquième coureur qui franchit la ligne, il faudra garder le minimum d’équipiers avec soi. Parce que dans ce final, avec tous ces virages, ça ne servira à rien d’avoir les huit coureurs ensemble, ça va les retarder plus qu’autre chose. Tout ça, c’est vraiment une technique : je me rappelle avoir fait pas mal de contre-la-montre par équipes avec des bonnes formations comme BMC ou Quick-Step, et même si on a une force collective impressionnante, c’est la technique qui compte. Quand le coureur de tête rentre dans un virage, on dit toujours qu’il doit compter dans sa tête jusqu’à trois avant de relancer. Parce que s’il relance directement, le dernier coureur est toujours dans le virage alors qu’il est déjà en plein sprint pour la relance. Ce sont des petits trucs techniques qu’on apprend, que Quick-Step connaît évidemment, que Jumbo-Visma connaît, mais ce sont des erreurs qui peuvent être commises par d’autres formations, et cela peut faire exploser complètement l’équipe. Parce que les coureurs qui sont dans la roue, ils vont faire l’effort une fois, deux fois, trois fois. Mais à la quatrième fois, ça va devenir difficile. Et puis on commence à avoir des cassures, ça se désorganise… C’est vraiment un exercice hypertechnique !"