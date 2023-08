Dans la version Vuelta du podcast "On connaît nos Classiques", les journalistes de la RTBF Samuël Grulois et Hervé Gilbert ont préfacé cette édition très attendue en compagnie de Philippe Gilbert, qui a participé à 9 reprises au Tour d’Espagne et remporté 7 étapes sur cette épreuve au cours de sa carrière.

Le tenant du titre, Remco Evenepoel, va donc croiser sur sa route les derniers vainqueurs du Giro et du Tour de France, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Qui aura la meilleure équipe à ses côtés ? Nos spécialistes sont unanimes à ce sujet.

"C’est le premier rendez-vous au plus haut niveau entre la Jumbo-Visma de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard et la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel, mais ce duel à venir sera arbitré par UAE Emirates, c’est aussi une équipe bien armée et qui a de l’ambition, souligne Philippe Gilbert. Selon moi, on va assister à l’une des éditions de la Vuelta les plus relevées de ces 15 dernières années, où il y aura beaucoup de prétendants à la victoire finale. Pour rentrer dans le Top 5, il faudra un sacré niveau ! Même dans le Top 10, il n’y aura pas de surprises, ce sera du grand cru."

"C’est la première fois que Remco Evenepoel va croiser Jonas Vingegaard dans un Grand Tour. Primoz Roglic, il le connaît déjà !, enchaîne Samuël Grulois. On ajoute aussi à la liste des prétendants à la victoire Juan Ayuso, Joao Almeida, Enric Mas… Il y a une réelle densité de favoris et d’outsiders sur cette Vuelta. Pour Remco Evenepoel, il y aura une concurrence inédite ici. Même Remco et Juan Ayuso, qui étaient sur le podium l’an dernier, vont devoir cravacher pour récidiver."