Dans la version Vuelta du podcast "On connaît nos Classiques", les journalistes de la RTBF Samuël Grulois et Hervé Gilbert ont préfacé cette édition très attendue en compagnie de Philippe Gilbert, qui a participé à 9 reprises au Tour d’Espagne et remporté 7 étapes sur cette épreuve au cours de sa carrière.

Philippe Gilbert classe Remco Evenepoel sur la deuxième marche du podium lors de l’arrivée le 17 septembre à Madrid. Vainqueur de sept étapes dans sa carrière sur le Tour d’Espagne, le champion du monde 2012 voit Remco Evenepoel s’intercaler entre les deux coureurs de la Jumbo-Visma : Primoz Roglic et Jonas Vingegaard : "Je souhaite à Remco de gagner mais vu l’adversité et la forme de Roglic, qui s’est préparé spécifiquement pour ce Tour d’Espagne, je crois qu’il va être très difficile à battre. Même si Roglic tombe souvent et qu’il souffre beaucoup de malchance, comme Remco d’ailleurs. On ne leur souhaite rien de mal évidemment mais ça fait partie de la gestion sur les trois semaines. Mais si je pars du fait qu’il n’y ait pas de malchance, pas de chute, je pense que le classement logique serait Roglic, Evenepoel, Vingegaard".

Quoi qu’il arrive, pour Phillippe Gilbert, Remco Evenepoel doit tout donner et apprendre sur cette Vuelta : "Remco doit aller au bout de lui-même, tactiquement et physiquement. Il apprendra beaucoup de choses. Ce sera une expérience importante pour son avenir dans les grands tours. Parfois, on apprend plus dans la défaite. S’il termine deuxième derrière Roglic, qui serait inaccessible pour lui, il apprendrait beaucoup à coup sûr. Quoi qu’il arrive, il doit prendre cette Vuelta comme une expérience et un passage vers le Tour de France".

S’il ne gagne pas cette Vuelta comme l’an dernier au vu la concurrence, Remco Evenepoel n’aura que des motifs positifs à dégager de ce Tour d’Espagne, tremplin vers le Tour voisin, qui sait l’an prochain.