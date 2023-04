Podcast "On connaît nos Classiques" : "Marianne Vos a un petit compte à régler avec Roubaix…"

246 victoires au total sur la route. Sur des courses d’un jour, sur des courses à étapes. Une victoire au Tour des Flandres, cinq victoires sur la Flèche Wallonne. Cinq jours passés en jaune sur le Tour de France femmes 2022. Trois titres de championne du monde sur route, en plus des huit maillots arc-en-ciel remportés en cyclocross. Une médaille d’or sur route aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et une autre sur piste aux JO de Pékin 2008. N’en jetez plus, le palmarès de Marianne Vos est plein… ou presque ! Parce qu’à y regarder de plus près, une course qui semble taillée pour elle n’y apparaît pas (encore) : Paris-Roubaix. La Néerlandaise, véritable icône de son sport, peut-elle remporter la plus jeune des grandes Classiques dames ? Nos spécialistes Martin Weynants et Ludivine Henrion ont tranché la question dans l’épisode spécial du podcast "On connaît nos Classiques" consacré au peloton féminin…

De retour dans le peloton après une opération à une artère en début d’année, Marianne Vos a disputé trois courses sur route ces dernières semaines. Vingtième du Trofeo Alfredo Binda, elle a ensuite terminé sur le podium d’A Travers la Flandre (derrière Demi Vollering et Chiara Consonni) avant de prendre la 15e place du Tour des Flandres. Est-elle capable de briller à Roubaix, pour son quatrième jour de course en 2023 ?

"Il ne faut jamais enterrer Marianne Vos", sourit notre consultante Ludivine Henrion. "Même quand on ne s’y attend pas, elle est là. Tant qu’elle restera sur un vélo, on ne pourra pas ne pas la citer parmi les favorites, ou peut-être cette fois-ci au moins dans les outsiders". D’autant plus que les qualités de pilote de la Néerlandaise, travaillées notamment dans les labourés, ne sont plus à démontrer. Tout comme son caractère de battante. "Et elle a un petit compte à régler avec Paris-Roubaix", complète notre commentateur Martin Weynants. "En 2021, elle termine deuxième après avoir été surprise (comme tout le monde) par l’attaque de loin de Lizzie Deignan. Et l’an dernier elle n’a pas pu participer, écartée le matin même de la course par le Covid."

Alors, Marianne Vos saisira-t-elle sa chance pour sa deuxième participation ? "En tout cas elle sait se préparer. Et je pense qu’elle a quelque chose en tête. Elle a décidé d’écourter sa saison de cyclocross cet hiver, pour son opération, puis de revenir doucement. Sur A Travers la Flandre, elle a attaqué à 70 kilomètres de l’arrivée pour faire des efforts." Les adversaires sont prévenues : il vaudra mieux ne pas amener la Néerlandaise sur le vélodrome, vu sa pointe de vitesse intrinsèque… "Il ne faut pas oublier qu’elle a un titre olympique sur la piste", ajoute Ludivine Henrion.