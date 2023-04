Podcast "On connaît nos Classiques" : l’équipe remet ses prix pour ce printemps des Classiques

Samuël Grulois pointe… Bruges-La Panne. "Un déroulement inattendu, surprenant, alors qu’on pouvait s’attendre à un sprint massif. La victoire de Jasper Philipsen après un beau final était vraiment une belle surprise, il a prouvé qu’il était autre chose qu’un sprinteur…"

Rodrigo Beenkens choisit lui Milan-Sanremo et le beau clash entre Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Wout van Aert et Filippo Ganna. "Mais ma course préférée c’est toujours la dernière et la PROCHAINE. Alors l’an prochain, sur ces Classiques, j’aimerais vraiment voir "les fantastiques" ensemble. Remco sur le Ronde et Sanremo, WVA et Mathieu VDP sur Liège-Bastogne-Liège eux aussi, et qu’on arrête aussi de laisser Primoz Roglic et Jonas Vingegaard devant leur télévision pour ces courses-là !"

Gérard Bulens a lui particulièrement profité des Strade Bianche "avec un vainqueur que j’apprécie beaucoup (ndlr Tom Pidcock) et cyclocrossman à la base."

Cyril Saugrain opte, lui, pour le Tour des Flandres et ses quatre actes attendus : "Pogacar savait qu’il devait arriver seul, il a durci la course, une fois, deux fois, Mathieu van der Poel est venu mettre son grain de sel et a décramponné Wout van Aert, puis Pogacar a fini le travail en accélérant dans le Vieuw Kwaremont, là où on l’attendait. On a donc eu droit à un scenario bien écrit, bien réalisé et un super vainqueur."