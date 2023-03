Podcast OCNC - Van Wilder, Uijtdebroeks : dans l’ombre d’Evenepoel, les jeunes Belges ont les dents longues en Catalogne

Difficile de se frayer un peu de place dans l’ombre, terriblement écrasante, du glouton Remco Evenepoel. Habitué à confisquer les projecteurs médiatiques, le natif de Schepdael ne déroge pas à sa réputation au Tour de Catalogne, où il ferraille solidement avec Primoz Roglic dans un duel de costauds. Remco Evenepoel, en tête de gondole, comme une évidence, donc. Sauf que, derrière lui, les jeunes Belges se bousculent au portillon, accumulant, eux aussi, les partitions de choix sur les pentes catalanes.

"Je suis heureux de voir que Remco Evenepoel n’est pas uniquement l’arbre qui cache la forêt. Depuis que je commente le cyclisme, je n'avais jamais vu une étape à plus de 2000m avec 5 Belges dans un groupe de 15" entame Rodrigo Beenkens, faisant référence à la ribambelle de talents belges qui sévit sur le Tour de Catalogne. "A côté de lui, il a son quasi-double, Ilan Van Wilder. On ne parle pas assez de ce que ce garçon est capable de faire. Il est un peu plus jeune que Remco et il est exceptionnel. S’il était dans une autre équipe, il jouerait le Top 5 du général. On parle bien d’un Top 5 dont rêvent, outre Evenepoel et Roglic, des coureurs comme Hindley, Landa, Almeida, Ciccone ou O’Connor."

Autre belle confirmation belge, Cyan Uijtdebroeks, promis à un avenir plus que radieux et qui découvre le plus haut niveau cette semaine : "Il n’a jamais évolué à ce niveau-là en World Tour. Il est tout le temps avec les meilleurs. Il a perdu 10 secondes dans une cassure le premier jour et en temps réel à la pédale, 15 secondes à Vallter et 13 secondes à La Molina."

Rodrigo Beenkens en profite par la suite pour faire un round-up du classement du maillot blanc, réservé au meilleur jeune. Classement confisqué, presque hégémoniquement par les jeunes pousses belges : "Si vous regardez le classement du maillot blanc, on a en 1e position Remco Evenepoel, en deux Cian Uitdebroeks, en quatre Lennert Van Eetvelt, en cinq Ilan Van Wilder à 4m36, alors que le 6e est à plus de 13 minutes."

Semaine très, très solide donc pour nos compatriotes qui hissent, haut, le fanion noir jaune rouge.