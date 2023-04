Podcast OCNC : Tadej Pogacar – Remco Evenepoel, qui a la meilleure garde rapprochée ?

C’est le bras de fer que tout le monde attend. Insatiables depuis quelques mois, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel se retrouveront ce dimanche sur les routes de Liège-Bastogne-Liège pour un duel qui fait saliver tous les observateurs. Le Slovène règne d’une main de maître sur les Classiques Ardennaises. Après l’Amstel et la Flèche Wallonne, il rêve désormais d’un formidable triplé. De son côté, Remco est le tenant du titre sur la Doyenne. A peine revenu d’un stage, il rêve de reconduire son titre. La lutte s’annonce ouverte, indécise. Elle va sans doute même se jouer sur des détails… mais lesquels ?

Forcément, quand on parle de détails, absolument tout est pris sur la loupe. Qu’est ce qui va faire la différence pour différencier les deux gloutons ? Les faits de course, un peu de chance, la forme du moment ou… leur équipe respective ? C’est ce qu’ont tenté de savoir nos spécialistes maison. Dans un nouvel épisode du Podcast On connaît nos Classiques, ils ont tranché : qui de Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel a la meilleure garde rapprochée ?

"Quand je vois les deux équipes, je constate qu’il n’y a plus vraiment de poids lourds" constate Rodrigo Beenkens. "Il n’y a que des gabarits de grimpeurs, à part peut-être Vegard Stake Laengen chez UAE. Cela peut supposer suppose qu’on sera vite en 1vs1. On a souvent dit que l’équipe de Pogacar n’était pas solide, mais quand je vois les Marc Hirschi, Diego Ulissi, George Bennett, Felix Grossschartner, ça me paraît très solide. Surtout quand on sait qu’un Wellens aurait pu être très précieux, que Trentin a énormément donné sur les courses flamandes et n’est pas là non plus et qu’on a volontairement laissé à la maison des Adam Yates, Joao Almeida, Brandon McNulty ou Juan Ayuso. Vous vous rendez compte des noms ? L’équipe me paraît très solide autour d’un seul homme."

Rodrigo Beenkens se lance ensuite dans une comparaison avec l’équipe Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel : "Concernant l’équipe de Remco, peut-on faire mieux sur ce terrain ? Je ne crois pas. Il y a peut-être un homme qui manque sur ce terrain, c’est Mauri Vansevenant, qui est convalescent du genou. On sait aussi que le Julian Alaphilippe qui sera là dimanche ne sera pas celui d’il y a deux ou trois ans. Mais sur la Flèche, on a vu un éblouissant Louis Vervaeke, Pieter Serri a fait ce qu’il fallait et Ilan Van Wilder termine 14e, devant des coureurs comme Enric Mas ou Tom Pidcock, en étant très mal placé dans le final. Pour moi, en étant un peu mieux placé, il n’aurait pas fini loin d’un podium, comme Maxim Van Gils de Lotto, d’ailleurs."