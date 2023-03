Podcast OCNC - Rodrigo Beenkens rebaptise le GP E3 : "Avec Van Aert, Van der Poel et Pogacar, ce sera le GP de 'Eux Trois'"

A côté des trois grands noms, on peut aussi tout de même penser à des coureurs comme Stefan Küng, le Suisse de l’équipe Groupama-FDJ (3e l’an dernier sur l’E3 et à Paris-Roubaix, et 5e du Tour des Flandres), ou encore Benoît Cosnefroy, le Français (AG2R Citroën). "Ils viennent avec des équipes moins performantes sur la largeur mais ils peuvent brouiller les cartes. Il y a d’autres coureurs à suivre de près, et on attend aussi encore une fois une réaction de l’équipe Soudal-Quick Step", ajoute notre commentateur radio, qui espère un scenario moins formaté et une course moins cadenassée qu’un Tour des Flandres.

Il y a donc un peu d’espoir, tout de même, mais les trois grands noms reviennent tout de même automatiquement dans les conversations, après la performance de choix de Mathieu Van der Poel sur Milan-Sanremo. Rodrigo Beenkens ne s’inquiète pas pour Wout Van Aert, battu en Italie : "Il est prêt, c’est certain. Et Van Aert va avoir un avantage collectif : le quatuor de Jumbo-Visma va pouvoir être aligné pour la première fois. Dylan Van Baarle et Tiesj Benoot, les vainqueurs du Nieuwsblad et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, absents à Sanremo, vont venir s’ajouter à WVA et à Christophe Laporte. Avec ces quatre-là, il y a quand même quelque chose à faire. C’est aussi l’occasion de trouver les automatismes pour le Ronde." Reste que le Belge n’a toujours pas gagné cette saison, à l’inverse de son grand rival néerlandais (vainqueur aussi des Mondiaux de cyclocross, faut-il le rappeler). "Mais si Wout van Aert doit reprendre la main, je pense qu’il est prêt à attendre le 2 avril… Le Tour des Flandres : c’est ça qui compte réellement à ses yeux."