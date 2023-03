Podcast OCNC - "Certains coureurs Soudal Quick-Step pourraient être énervés par l’attention autour de Remco Evenepoel"

"On connaît d’ailleurs la pression que peuvent mettre les fidèles sponsors de Patrick Lefevere depuis des années. Ce sont des sponsors qui apprécient le fait de gagner sur le sol belge et encore plus sur le sol flamand. Donc déception il y a sans doute…" entame Samuël Grulois avant d’être coupé par Rodrigo Beenkens : "Sauf si l’objectif de Soudal Quick-Step c’est de gagner le Tour de France avec Remco Evenepoel ?" s’interroge le journaliste.

Justement, en parlant de Tour de France avec Remco Evenepoel, c’est peut-être bien cette dualité (non avouée) dans les objectifs qui pourrait, à terme, lasser les spécialistes des pavés. La formation Quick-Step reste-t-elle une armada focalisée sur les Classiques ? Ou a-t-elle tout doucement entamé sa mue pour devenir une formation de Grand Tour ? En coulisses, ça reste flou, très flou. De là à perdre la motivation de certains coureurs ? "Ah oui, il faudra être encore plus clair. Quand on évoque l’ADN de l’équipe avec les dirigeants, ça n’est pas clair. Vise-t-on les courses à étapes avec Remco ou les Classiques ? Je pense qu’il y a un petit brouillard qui ennuie les coureurs de Classiques. On évoquait notamment Lampaert, qui sera en fin de contrat, il pourrait faire partie de ces coureurs lassés par ce manque de clarté. Et si un jour, ça devient plus clair et que c’est tout pour Remco, ir, Lampaert&Co prendront sans doute des décisions. Je n’en sais rien mais je me mets dans leur tête" conclut Samuël Grulois.