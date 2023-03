Podcast "Les Tueurs du Brabant" : comment l’équipe a-t-elle réussi à interviewer des témoins clefs dans l’affaire ?

Le podcast " Les Tueurs du Brabant ", consacré à la célèbre affaire de meurtres et de braquages encore jamais résolus, dévoile des témoignages inédits de personnes clefs dans l’affaire, tels que l’ex-agent de la Sûreté de l’État – interrogé quelques jours avant son décès – ou encore l’armurier Daniel Dekaise et l’ancien gendarme Jean-Pierre Adam – persuadé de connaître les coupables.

Nous avons interviewé la journaliste et coréalisatrice du podcast, Jeanne Savignat à ce sujet. Elle évoque notamment les difficultés à recueillir certains témoignages.

Jeanne Savignat : Avant Les Tueurs du Brabant, Matt a réalisé un podcast sur l’affaire Dutroux avec une boîte de production américaine. À l’époque il avait partagé une annonce pour trouver de l’aide pour la lecture des dossiers sur ce sujet. De mon côté, j’ai fait des études en géopolitique, puis un master en journalisme à l’ULB et c’est via le master que j’ai vu passer son annonce et que j’ai commencé à travailler avec lui.

J.S. : C’est Matt qui a amené le sujet mais c’est ensemble que nous avons déterminé quelles étaient les personnes à interviewer. Puis, nous avons réalisé la plupart des entretiens à deux. En fait, nous avons travaillé conjointement tout au long du projet : nous nous occupions de découper les interviews, de structurer les épisodes, d’écrire les scripts. Mais comme les délais étaient très courts, il faut savoir qu’on a aussi continué à travailler les textes en studio pendant les enregistrements ! Ça a été un réel travail d’équipe : le comédien, Serge Hologne – qui fait la voix narrative -, et le monteur, Thomas Résimont, ont également participé à la fabrique du podcast. On venait en studio avec notre script mais on réécrivait ensemble les textes en fonction de ce qui paraissait le plus naturel ou propre à la façon de parler de Serge. On faisait des allers-retours constants sur les épisodes avec Matt. Tout le monde a contribué. Le graphiste, Benjamin Drouven, a également écouté les épisodes avant qu’ils ne sortent.