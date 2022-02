Podcast "L’Effet Stromae": comment la star belge a transformé le monde de la musique et l’image de notre pays

Avec le succès de l’album "Cheese" sorti en 2009, confirmé par celui de "Racine Carrée" en 2013 - le plus vendu de la décennie – notre pays est passé dans l’ère moderne de la pop culture. Stromae a non seulement ouvert la voie à des dizaines d’autres, mais a permis au métier de se professionnaliser et de penser à des tournées XXL et à des ventes et des streams jamais égalés en Belgique jusque-là. Après plus de huit ans, Stromae sortira un nouvel album: "Multitude", ce 4 mars. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’attente est énorme.

Quel a été l’impact de Stromae sur Angèle ou sur Damso? C’est l’une des nombreuses questions auxquelles le podcast répond. Stromae a également contribué à la porosité des radios entre artistes flamands et artistes francophones et a a attiré l’attention d’autres pays comme la France ou les États-Unis. Enfin il a participé au développement des festivals, qui peuvent désormais proposer des têtes d’affiche belges d’envergure internationale…