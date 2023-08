Podcast #Investigation : retour sur le chantier de la gare de Mons

C’est un chantier que les Montois connaissent bien. Celui de la gare de Mons. Cela fait 10 ans que les travaux ont débuté. A la base, la gare devait être finie en 2015. Aujourd’hui, la SNCB n’ose plus fixer une date de fin des travaux. Et puis, il y a son prix : 348 millions d’euros au lieu des 37 millions prévus au départ.

Dans ce podcast, on vous emmène au milieu des travaux. Entre concours d’architecture truqué, marché public illégal, mauvaise gestion et influence politique ; #INVESTIGATION fait le point sur le chantier de la gare de Mons. Un chantier qui a poussé la Cour des comptes à réaliser un audit et qui a, aujourd’hui encore, des conséquences sur les finances publiques.