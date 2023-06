Podcast Histoire : quand deux explorateurs anglais se disputaient la découverte des sources du Nil

À peine débarqué sur les quais, Burton se fait héler par ses compagnons enthousiastes, restés au pays. Il n'est pas au courant de la dernière nouvelle dont tout le monde parle : le Times a annoncé l’extraordinaire découverte des sources du Nil. Ce mystère anime les discussions depuis longtemps et la clé se trouve dans une région encore inexplorée par l'homme blanc. Ce que Burton cherchait a été trouvé par un autre : John Speke... son compagnon de voyage, rentré plus tôt en Angleterre. Ce dernier a rompu le pacte qu'il avait scellé avec Burton à Zanzibar, malgré leurs différends : la moindre découverte serait annoncée d'une seule voix. Speke est porté en héros alors que la Société Royale de Géographie ne se fie pas au récit de Burton. Tous deux sont convaincus qu'un lac immense sert de réservoir pour irriguer les premiers mètres du Nil. Ils sont donc partis ensemble le 27 juin 1857 depuis la côte orientale de l'Afrique de l'Est, à la recherche des sources d'un fleuve majestueux dans les terres intérieures. Leur expédition les conduit vers la région des grands lacs d'Afrique, dont le lac Victoria et le lac Tanganyika, mais ce voyage vers l'inconnu se révèle long et difficile.

Dans ce podcast, L'Heure H vous transporte dans cette époque où des explorateurs bravent de nombreux dangers et utilisent des instruments de mesure d'un autre temps pour localiser un lieu qui n'a encore jamais été foulé par un Européen. Une époque où deux explorateurs anglais se disputent un continent encore largement inconnu, et dont les anecdotes et observations anthropologiques dessinent les premiers contours de la culture de cette région fantasmagorique de l'Afrique.