Podcast Eurovision épisode 10 : les chansons cultes en français

Des plus romantiques aux plus improbables, qui se rappelle du saugrenu "Eurovision" ?

De nombreuses chansons furent interprétées en français au fil des éditions. Ainsi, "Le Papa Pingouin", "L’oiseau et l’enfant" et "Après toi" remportèrent un succès fou, et rejoignirent les légendes de l’Eurovision.

Marie Myriam est la dernière gagnante française à avoir remporté l’Eurovision en 1977 avec son célèbre "L’oiseau et l’enfant".

