Podcast Eurovision épisode 1 : ABBA et le début des folies "eurovisionnesques"

Saviez-vous que si le groupe Abba s’était affublé de costumes excentriques et dépareillés, c’était avant tout pour des raisons économiques ?

Le samedi 6 avril 1974, le groupe suédois interprète Waterloo et ouvre la voie aux extravagances vestimentaires… Depuis, chauve-souris, boules à facette et accoutrements en tous genres se sont retrouvés sur la scène de l’Eurovision…

Pour tout connaître des extravagances vestimentaires de l’Eurovision, on vous invite à écouter le premier épisode de notre tout nouveau podcast 100% Eurovision via la vidéo ci-dessus ou via Auvio !

