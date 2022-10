Podcast enfants : découvrez la musique de l’automne, qui sent bon le chocolat chaud et la tarte aux champignons

Les Saisons d’Octave et Mélo, c’est la nouvelle série des Aventures de ces deux amis musiciens qui feront découvrir de manière ludique à vos enfants l’univers de la musique classique. Voyagez au fil des saisons avec Les aventures d’Octave et Mélo, un podcast Radio France adressé aux enfants à partir de 3 ans, écrit et raconté par Adèle Molle et réalisé par Arnaud Chappatte.

C’est l’automne ! Direction la forêt, Octave et Mélo partent faire la cueillette de champignons avant de se réchauffer autour d’un bon chocolat chaud ! Mais le vent souffle et les feuilles volent dans tous les sens ! Pourras-tu aider Mélo qui en est toute recouverte ?

Retrouvez toutes les aventures d'Octave et Mélo sur Auvio.