Podcast "Discorde" : "Être en conflit n'est pas négatif, ça fait avancer les choses !"

À l'heure des écrans, pas toujours facile de se comprendre avec les parents ! Dans le podcast Discorde, on a dix minutes pour dépasser un problème qui prend toute la place et réconcilier les générations.

Pour dépasser le fameux "Ok boomer", lancé par une partie de la jeunesse à ces adultes qui ne veulent pas remettre en question leurs habitudes ni leurs points de vue, et parce que la fracture numérique semble creuser un fossé de plus en plus profond, la RTBF joue les médiateurs en donnant la parole aux deux partis : dans le podcast Discorde. Chocs de générations ! vous entendrez les ados et leurs parents.

Ce choc générationnel est étudié dans l’enquête #Generation2020 réalisée par l'ASBL Média Animation et le Conseil supérieur de l'éducation aux médias de la FWB. L’étude met en avant chez les ados "ce sentiment de ne pas être compris. Les parents abordent en effet le monde numérique sous le couvert du risque, du danger, sans s’intéresser à ce que les jeunes sont capables de produire. Pourtant, quand un jeune est intéressé par un sujet, comme l’écologie ou le genre, il ou elle est capable d’effectuer des heures de recherche solide, en passant d’application en application", raconte à la RTBF Sophie Huys, qui a coordonné l’étude. Selon elle, "on entend bien dans le podcast Discorde les clichés que peuvent avoir les parents sur les ados d’aujourd’hui."

Sophie Huys invite à ce titre les parents à se regarder dans un miroir : "On les titille sur le temps passé derrière les écrans, mais n’est-on pas tous un peu dépassés ? On est assailli d’infos toute la journée. Notre enquête montre que les jeunes peuvent aussi avoir un regard critique sur la consommation numérique de leurs parents ! Il faut commencer par questionner nos propres pratiques."