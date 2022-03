PODCAST : dans "Best Story Ever", l’humoriste Marina Rollman vous raconte les histoires Wikipédia les plus insolites

La recommandation podcast du jour s’appelle "Best Story Ever" par l’humoriste Marina Rollman en collaboration avec Konbini et Deezer. Dans ce podcast qui comporte deux saisons déjà, l’humoriste prend un malin plaisir à vous raconter les histoires les plus insolites dénichées sur… Wikipédia !

Wikipédia c’est des dizaines de millions de contributeurs de par le monde : 63 millions pour être précis. A ce jour, il existe 186 337 463 pages Wikipédia et parmi cet océan d’histoires il y en a des vraiment très improbables et très drôles.

Si vous aimez les histoires qui n’ont ni queue ni tête, alors le podcast "Best Story Ever" devrait vous plaire. Marina Rollman s’est plongée dans les méandres de Wikipédia pour y trouver toute une série d’histoires complètement loufoques qu’elle s’amuse à vous raconter.

On vous rassure tout de suite, Marina Rollman ne fait pas "que lire mot à mot la page Wikipédia" de l’histoire choisie. Non. Elle donne du relief aux histoires en incarnant les différents personnages et en y ajoutant quelques blagues. Le pire, c’est que puisque tout est tiré de Wikipédia, tout est vrai ! Une épidémie de danse, une cascadeuse sexagénaire qui descend les chutes du Niagara dans un tonneau, un moineau destructeur qui anéantit un concours de dominos ou encore une armée qui fait la guerre à un troupeau d’émeus en Australie… Ces histoires sont certes toutes plus folles les unes que les autres mais elles sont aussi et surtout vraies !

Une chose est sûre, ce podcast va vous donner envie de passer plus de temps sur Wikipédia, à la recherche d’histoires insolites. Bonne chance pour en trouver des aussi drôles que Marina Rollman !

Tous les épisodes de "Best story ever" sont à écouter sur Deezer exclusivement.

Pour redécouvrir l’histoire de Wikipédia et faire connaissance avec l’un de ses contributeurs, c’est par ici !