On pense tout connaître de l’Egypte antique, tant son héritage irrigue notre culture populaire. En plongeant sous le sable des pyramides, Jean-Louis Lahaye nous embarque pour un voyage en terre plus ou moins connue. Découvrez le quotidien des artisans de la Vallée des Rois, asseyez-vous à la table des Égyptiens et parcourez les dédales obscurs des pyramides.