Pour nous faire vibrer au son de la musique de Michel Berger et marquer les 30 ans de sa disparition, Cécile Poss a rencontré ses proches, ses amis et ses biographes. Elle nous emmène dans l’univers de l’un des plus grands mélodistes français, qui se raconte aux côtés de France Gall, Véronique Sanson, Daniel Balavoine et Johnny Hallyday. Pour une plongée impressionniste au cœur du paradis blanc.