Podcast : comment écouter L'Heure H ? Découvrez cinq nouveaux épisodes chaque lundi

L'Heure H c'est un podcast déjà riche de 155 épisodes. Et de nouvelles histoires incroyables vous attendent ! Chaque lundi, retrouvez cinq nouveaux épisodes inédits sur Auvio. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour vous abonner.

Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Jean-Louis Lahaye vous raconter des destinées hors du commun de personnalités emblématiques ou parfois méconnues, des affaires à la frontière de l'étrange et du paranormal, des mystères qui hantent les historiens et des enquêtes aussi sombres que palpitantes. Avec toujours le même but : déterminer la part de réalité au-delà du mythe.

Avec L'Heure H, vous apprenez la grande Histoire au regard des petites histoires. L'émission est diffusée du lundi au vendredi de 15h à 16h sur La Première.

Mais si vous n'êtes pas au rendez-vous, pas de panique, ne manquez plus aucun épisode en écoutant directement les épisodes sur Auvio. Chaque lundi, cinq nouveaux épisodes sont d'ores et déjà en ligne, à écouter à n'importe quel moment et autant de fois que vous le désirez !