A quelques semaines de l’élection présidentielle française, on entend souvent dire : " La France est fracturée ! " L’est-elle vraiment ? Et si oui, sur quels thèmes ? Quels sujets intéressent le plus la population de l’hexagone en cette période électorale ?

Salaire, pouvoir d’achat, santé, justice sociale, climat, protection de l’environnement, questions identitaires, immigration … nous sommes allés à la rencontre des Français pour comprendre ce qui les préoccupent vraiment.