Cette série vous parle des manifestations, rassemblements, émeutes qui ont fait bouger les lignes aux 20e et au 21e siècles. Chaque semaine on plonge dans une manifestation en particulier. Mais avant cela, et pour commencer, on va passer " l’objet social " qu’est la foule à la loupe.

Car au fond, une foule... c’est quoi ? Réponse avec ce premier épisode signé Marie Vancutsem, Jonathan Rémy et Bao-Anh Dinh.