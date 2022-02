Podcast : Amadeus de Milos Forman, entre trahison biographique et misogynie, la grâce opère-t-elle toujours ?

Le film Amadeus réalisé par Milos Forman et sorti en 1984 est ce que l’on appelle aujourd’hui communément un "biopic", un film retraçant l’histoire d’un personnage célèbre, en l’occurrence ici Mozart.

Si Mozart est au centre de ce film, il n’est pas seul puisque Milos Forman a voulu dépeindre dans son film la relation conflictuelle "fictionnalisée" entre le génie salzbourgeois et un autre compositeur, Antonio Salieri. Amadeus a d’ailleurs popularisé cette fameuse légende selon laquelle Salieri était jaloux du succès de Mozart et a été à l’origine de la mort de ce dernier.

En effet, parmi les légendes qui planent autour de Mozart, la plus célèbre est certainement celle de son assassinat par Salieri, qui aurait commandé à Mozart un Requiem alors qu’il savait le compositeur à bout de forces. Nous savons aujourd’hui qu’il n’en est rien, que Salieri n’était pas le commanditaire de ce fameux Requiem et que Mozart n’a pas été assassiné mais est mort des suites de plusieurs maladies.

Mais d’où vient cette légende de la rivalité entre Salieri et Mozart, accentuée et portant sur grand écran par Milos Forman ?

Si nous remontons à contre-courant la source d’Amadeus, nous tombons tout d’abord sur la pièce de théâtre éponyme de Peter Schaffer, dont le film de Milos Forman est l’adaptation cinématographique. En effet, Milos Forman est allé voir la pièce de Schaffer à Londres et, bien qu’il l’ait trouvé trop lente et trop longue, il a très vite perçu le potentiel cinématographique de cette histoire de rivalité entre deux grands compositeurs. Durant des mois, Milos Forman et Peter Schaffer se sont retirés pour écrire le scénario d’Amadeus.

Mais cette biographie romancée de Mozart, Peter Schaffer ne l’a pas inventée de toutes pièces. Il s’est inspiré d’une autre pièce de théâtre, Mozart et Salieri, écrite en 1830 par Alexandre Pouchkine. Dans cette pièce, nous retrouvons déjà cette thématique de la rivalité entre les deux compositeurs, dont la légende s’était formée quelque temps après la mort de Salieri. Et pour compléter les sources, notons également que la pièce de Pouchkine a également inspiré un opéra, intitulé lui aussi Mozart et Salieri, et composé par Rimski-Korsakov.

Mais la question que l’on s’est tous posé lorsqu’on a regardé Amadeus de Forman, lorsque nous étions enfants, c’est bien celle-ci : est-ce que cette histoire est vraie ? Salieri était-il vraiment jaloux de Mozart ? Existait-il réellement une rivalité entre les deux hommes ? Salieri a-t-il réellement tué Mozart ?

