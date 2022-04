Pochettino au PSG : par ici la sortie ?

L’Argentin (50 ans), lui, assure qu’il ne veut pas quitter le navire, et défend son bilan : "Trois titres (avec le Trophée des champions et la Coupe de France en 2021, ndlr) dans les 18 derniers mois, dans ces circonstances, cela me fait plaisir." "Les attentes et le désir sont toujours de faire au mieux, et nous avons toujours intacte cette volonté de revanche", a-t-il assené, mi-avril.

Une vidéo diffusée par le club a montré l’entraîneur se faire arroser de champagne par le défenseur Presnel Kimpembe durant la célébration du titre. Malgré les critiques, "Poche" a toujours conservé l’adhésion des joueurs – un point qui joue en sa faveur.

L’un d’eux détient peut-être les clés de son futur. En fin de contrat en juin, l’attaquant star Kylian Mbappé doit encore décider s’il veut prolonger au PSG ou partir au Real Madrid. Son choix devrait déterminer les grandes lignes de l’équipe de la saison prochaine. En attendant son annonce, et les conséquences qui en découleront, Pochettino a quatre matches devant lui, sans la pression du résultat, pour écrire une conclusion positive à cette saison difficile.