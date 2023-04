"J'avais commencé à faire des recherches sur certains mots", explique l'auteur dont c'est le premier livre. "Et il s'est avéré que ces mots étaient gros." Con est le premier terme sur lequel il s'est penché. "Ensuite, un mot en appelle un autre. J'ai exploré les insultes moyenâgeuses et celles d'aujourd'hui. J'ai voulu être le plus complet possible. Au final, j'en ai répertorié environ cinq cents."

