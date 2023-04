Pneus été : le rush dans les stations de montage

Il est temps de changer les pneus hiver et de passer à la version été. Chez les garagistes de la région Bruxelloise, les carnets de rendez-vous sont déjà bien remplis. D’ailleurs, dans un garage de la capitale, la file est longue. Avec l’arrivée des beaux jours, les automobilistes le savent : il est temps d’enfiler ses pneus d’été.

Chaque jour, environ 150 automobilistes viennent changer leurs pneus dans ce garage. D’hiver ou d’été, chacun ont leur spécificité et s’adaptent aux conditions climatiques. "La différence, c’est principalement le rainurage sur les pneus d’été pour l’évacuation d’eau. Pour ceux d’hiver, c’est plutôt la lamélisation qui va faciliter l’accroche sur le sol enneigé et qui reste souple à basse température", commente Jason Gendebien, responsable opérationnel dans un garage.

En plus de cela, rouler avec des montes hivernales pendant l’été augmente la consommation d’essence, en outre, vous consommerez plus. Il faut également faire attention sur la route, car ils ont aussi un impact sur la distance de freinage. "L’élément le plus essentiel, c’est que les pneus hiver ne sont pas faits pour rouler à des températures au-dessus de 6 °C/7 °C. À partir de ce moment-là, vous allez accentuer les distances d’arrêt et cela peut avoir un impact considérable sur le comportement au volant, vous n’allez pas pouvoir vous arrêter à temps" certifie Benoit Godart, porte-parole de l’institut VIAS.

En cas d’accident, le fait de ne pas avoir changé vos pneus peut être un élément aggravant, si vous n’avez pas su freiner.

Comptez en moyenne une centaine d’euros, pour passer des montes hivernales à des montes estivales.